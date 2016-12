Setzen Sie Werbegeschenke fÃ¼r Neukunden ein?

Natürlich ist ein großer Aufwand, wenn man Werbegeschenke an Kunden verschickt. So wird die Neukundenakquise schnell zu einer kostspieligen Angelegenheit. Anders sieht es allerdings aus, wenn man die Werbeartikel in großen Stückzahlen bedrucken lässt, und dann z.B. auf Messeständen oder bei Marketingaktionen unter das Volk bringt. Hierzu eignen sich besonders die relativ günstigen Streuartikel wie Kugelschreiber oder Feuerzeuge. Auch in der Kundenbindung spielen höherwertige Werbeartikel eine besondere Rolle. So kann man nach erfolgreichem Geschäftsabschluss dem Kunden ein edles Werbepräsent überreichen.