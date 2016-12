FrÃ¼her war alles besser #SEO-Jammerei

Früher hätte ich solche Postings nicht auf Facebook oder Google+ veröffentlicht, sondern hier verbloggt. Heute ist im Social Web so manche Nachricht + Foto schneller online gestellt, als die WordPress-Kiste angeworfen. Doch die Zeiten ändern sich. Und da dies inhaltlich so hervorragend zu meinem kurzen Posting von eben gerade passt, will ich es der geneigten Blog-Leserschaft (gibt es Euch überhaupt noch???) nicht vorenthalten:

Alles wird anders

Ach ja, das waren noch Zeiten, wo sich für 100 $ “Spende” ein PR9 Backlink zu einem beliebigen Ankertext “organisieren” ließ … *seufz*

Nach den weitreichenden Google-Updates in den vergangenen zwei Jahren sind offensichtlicher Linkkauf, Pagerank-Gier und Ankertext-Stuffing passé. Jetzt tun wieder alle so, als hätten Sie das schon lange gewusst und keiner hätte mitgemacht … *doppelseufz*

Neue alte Zeiten brechen an. Wie sagte schon Goethe:

“Alles, was uns imponieren soll, muss Charakter haben.”

In diesem Sinne: Weitermachen!