Einen Online-Shop starten – wir sind online!

Hallo Thomas,

der Shop macht einen sehr guten Eindruck. Zahlungs- und Versandinformationen sind sehr prominent zu erreichen.

SEO technisch sieht es ebenfalls gut aus. Allein die Domain bringt schon einmal Wind in die Filz-Serps. Für “Filz Geschenke” wirst du bereits an Position 4 gerankt. Das Filzlexikon bringt einiges an Filz-Content. Allerdings sind Shop, Blog und Lexikon noch nicht gut verzahnt. Hier wären Cross-Selling Elemente hübsch. Aber das wird technisch bedingt schwer (WordPress – Magento). Eventuell lassen sich die WordPress Funktionen von Magento übernehmen?

Generell finde ich den Shop etwas zu grau. In der Produktliste wirkt es zusammen mit bunten Filzprodukten noch sehr ansprechend und wertig. Auf den Detailseiten (insbesondere in Kombination mit einem grauen Filzprodukt) geht allerdings die Führung verloren. Auch auf reinen Infoseiten, wie der Zahlungsinfo-Seite, wirkt es sehr fad und wenig ansprechend. Eine zweite CI Farbe zum Akzente setzen wäre sicher nicht schlecht. Auch wenn mir keine passende einfällt (eventuell rot-braun).

Im Checkout finden sich Magento-typische Makel. Ich empfehle dem Kunden den anonymen Checkout zu ermöglichen, also ohne Registrierung.

Die Zwangsabfrage nach Bundesland und Telefonnummer ist total überflüssig und verschreckt. Eine 350 Länder umfassende Länderauswahl ist wohl ebenfalls etwas optimistisch. Hier wäre eine ausgewählte Liste bzw. eine Liste mit 3-8 Präferenzen besser.

Aber ich habe selbst erlebt, wie verhältnismäßig schwer es ist Magento an diesen Stellen Vernunft beizubringen.

Achja, ich hoffe, dass SSL-Zertifikat folgt noch.

Alles in allem eine solide Basis, die weiterhin eine Menge Arbeit verspricht. Ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß damit!

Simon