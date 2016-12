Einen Online-Shop starten – die Produktauswahl (3)

Ich weiß jetzt grad gar nicht, wie ich auf Ihren Blog gestoßen bin, finde ihn jedoch sehr interessant. Bei einigen Beiträgen mußte ich sehr schmunzeln – vielen Dank! (Werbebriefe)

Auch ich finde, Sie machen es mit Ihren Produkten sehr spannend und werde Sie mal bookmarken, damit ich dann auch erfahre, was Sie dann letztendlich verkaufen wollen.

Nun habe ich nicht Ihren gesamten Blog gewälzt und wahrscheinlich haben Sie schon die Wahl Ihres Shop-Systems abgeschlossen – falls nicht, empfehle ich das Shop-System von Powergap mal in Erwägung zu ziehen. Wir bekommen kein Geld für diese Werbung. Und kostenlos ist das Shop-System auch nicht. Aber wenn Sie nicht 80% Ihrer Zeit mit der Shop-Administration verbringen wollen (sondern mit der Auftragsabwicklung!) und sich auch nur ansatzweise mit SEO auskennen, dann kann ich Ihnen dieses Shop-System nur empfehlen. SEO wegen der leichten Pflege im Shop und der guten Auffindbarkeit bei Google und co.

Sie haben sich ja schon reichlich mit der Suche nach geeigneten Produkten beschäftigt, aber falls ich trotzdem einen Tipp geben darf: Lagerhaltung bietet immer ein sehr großes Risiko – ok, das wissen Sie wahrscheinlich schon? Also nicht nur, dass der Voreinkauf viel Geld kostet, sondern auch die Lagerhaltung selbst. Und vom Lagern allein werden die Produkte auch nicht besser. (Man sollte doch grob ein Jahr einrechnen bis so ein Shop ans Laufen kommt, selbst wenn Sie Produkte haben, die Ihnen jeder aus der Hand reissen wird).

Nein, ich meine an dieser Stelle eigentlich das Risiko der heutigen Schnelllebigkeit (nicht nur) im Internet. Was genau ich damit meine? Z.B. wenn Sie Produkt x in rot und blau haben, können Sie davon ausgehen, dass Ihre Kunden Sie fragen, ob es das auch noch in gelb und rosa gibt (Farben beliebig ersetzbar, Hauptsache, sie ist derzeit im Produktangebot nicht erhältlich). Haben Sie die Produkte dann auch in gelb und rosa, fragt der nächste nach grün und lila. Das können Sie auch auf Größen und Formen oder sonstige Beschaffenheiten ausweiten. Haben Sie all das erfüllt, kommt der nächste und fragt, ob Sie nichts Neues im Angebot haben. Dieses Procedere nur als Beispiel und als Tipp nicht mit all zu vielen Lagerhaltungs-Produkten zu starten und sich lieber dem Markt immer mal wieder anzupassen und Ladenhüter rausschmeissen und Neuheiten aufnehmen zu können.

Ich weiß nicht, ob Sie auch das schon bedacht haben: Rücksendungen. Nicht umsonst gibt es in ausreichend Firmen ganze Reklamationsabteilungen. Bei eigener Lagerware müssen Sie das alles also allein abwickeln und verschickte Ware kommt durchaus nicht immer in einem tadellosen und weiterverkaufbaren Zustand zurück.

Aber vielleicht wissen Sie das ja auch schon alles.

Ich habe mich nur gefragt, warum Sie überhaupt eine eigene Lagerhaltung bevorzugen? Die Investitionskosten sind nicht ohne, wie Sie ja grad schon festgestellt haben. Und in der heutigen Zeit gibt es doch jede Menge Hersteller, deren Ware Sie auch direkt ab Werk verkaufen können – ohne, dass Sie diese Ware vorfinanzieren müssen? Oder zumindest erst, wenn Ihnen der Kundenauftrag und seine Vorkasse schon vorliegt.

Verkauf von Produkten über eigene Lagerhaltung rechnet sich doch meist nur, wenn man sehr große Stückzahlen ein- und verkaufen kann. Aber wer kann das Hellsehen? Also müssen Sie erstmal kleine Mengen zum teuren Preis einkaufen. Ich sag Ihnen, wenn Sie dann das Beispiel mit grün und gelb erleben, macht sich schnell Frust breit und hat schon manch einen Online-Shop-Betreiber in den Ruin getrieben. (Auch Betreiber von realen Ladengeschäften…)

Ist nur meine persönliche Meinung und ich wünsche Ihnen viel Glück bei der richtigen Wahl und mit dem Start Ihres Shops!