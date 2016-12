[...] Die 10 schlechtesten Gründe für eine Kontaktanfrage bei XING [...]

Letztens bekam ich eine Xing-Kontaktanfrage aufgrund gemeinsamer Teilnahme in einer Gruppe. Absenderin: eine Frau von einer “XYZ Foundation” (XYZ = Unkenntlichmachung meinerseits, es geht im Original um vier kryptische Buchstaben, deren Bedeutung sich weder in der Nachricht noch in vernünftiger Zeit im Profil der Dame erschließt).

Ich bestätigte den Kontakt. Dann schrieb mir die Dame, ich könne als persönliches Geschenk ihr E-Book runterladen. Es folgte ein Link. Der führte auf eine Landing-Page, auf der ich meinen Namen und meine Mail-Adresse eingeben sollte.

Darauf antwortete ich, sie habe ein merkwürdiges Verständnis von “Geschenk”, wenn sie Geschenke an Bedingungen knüpfe, zumal es ja ein “persönliches Geschenk” sein sollte, und sie könne mir doch auch einfach einen normalen Link schicken.

Von nun an war sie gar nicht mehr so gut gelaunt, sondern machte mir mit vielen Ausrufezeichen Vorwürfe. Sie schrieb, ich sei der Erste, der sich beschwere, anstatt sich zu bedanken. Ich fragte zurück: Na und?

Der Hammer war dann das E-Book: Aus dem erschloss sich wieder nicht, was die Abkürzung der Firma bedeutet (und auch nicht, wie man sie ausspricht). Es war dem Autor offenbar nicht nötig erschienen, seine Leser in seine Gedanken einzuweihen. Das schrieb ich der Dame, in meinen Augen ein echt guter Tipp, weil er ein echtes Defizit in diesem “Buch” benennt, aber sie hielt es nicht mehr nötig zu antworten.

Schade, dass so viele Adressensammler die Menschen belügen und von “persönlichen” Geschenken schwafeln, die dann doch nur Downloads von selbstgebastelten E-Books sind und nur dem Zweck dienen, Mail-Adressen zu sammeln.